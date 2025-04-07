Медіа: Премʼєрка Італії зустрінеться з Трампом, щоб обговорити зменшення мит з ЄС

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Пресслужба Офісу президента України

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 16 квітня, щоб обговорити можливість взаємного скорочення мит між Америкою та Європейським Союзом.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera із посиланням на джерела в італійському уряді.

Мелоні може сприяти переговорам між Брюсселем і Вашингтоном, щоб уникнути торговельної війни. Повернення до нульових тарифів може бути неприйнятним для Трампа зараз, тож один із варіантів — це встановити взаємні мита на рівні 10%.

Мелоні не має мандата від ЄС на ці перемовини. Однак президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що зустріч Мелоні з Трампом пройде успішно — вони мають теплі стосунки, що може стати основою для початку конструктивних перемовин між США та ЄС.

Імовірно, Мелоні поспілкується з фон дер Ляєн напередодні візиту до США та після. Хоча деякі європейські лідери побоюються, що Мелоні може домагатися торговельних «пільг» лише для Італії (наприклад, у секторі агропромисловості), в уряді підкреслюють — переговори відбуваються виключно у межах повноважень Євросоюзу як єдиного ринку.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%. Євросоюз же обклали 20-відсотковим митом.

Мита США сколихнули світові фондові ринки: найбільші фондові індекси Азії та Європи обвалились, впали ціни на нафту та курс криптовалют. Також падінням відкрився і американський фондовий індекс S&P 500.

Щоб запобігти торговельній війні, ЄС запропонував США нульові мита на промислові товари.