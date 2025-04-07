ЄС запропонував США нульові мита на промислові товари

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Європейський Союз запропонував Сполученим Штатам Америки взаємні нульові мита на промислові товари.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Європа готова до переговорів зі США. Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари. Бо ми завжди готові до хорошої угоди», — зазначила вона.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.

Разом з тим в ЄС заявили, що вже наступного тижня почнуть стягувати мита на деякі імпортовані зі США товари.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович підкреслив, що хоч блок і вважає за краще вести переговори про скасування мит із США, однак ЄС готовий і посилити свою відповідь. Це може включати Інструмент ЄС по боротьбі з примусом, який дозволить йому націлюватися на служби США або обмежувати доступ американських компаній до тендерів на державні закупівлі в ЄС.

Як підкреслює Reuters, цього тижня ЄС, ймовірно, схвалить початковий пакет контрзаходів на імпорт зі США обсягом до $28 мільярдів — від зубної нитки до діамантів — у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, а не на ширші «взаємні» мита.

Однак навіть цей крок виявився складним: Трамп пригрозив 200% мита на алкогольні напої з ЄС, якщо блок запровадить заплановані 50% мита на американський бурбон. Франція та Італія, великі експортери вина та міцного алкоголю, висловили занепокоєння.

Водночас у торговельній війні мит на товари Брюссель має менше цілей, ніж Вашингтон, оскільки імпорт товарів зі США до ЄС у 2024 році склав €334 мільярди, тоді як експорт ЄС до США — €532 мільярди.