Трамп погрожує Китаю новими митами у 50%, якщо Пекін не скасує свої тарифи

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Президент США Дональд Трамп погрожує накласти на китайські товари ще 50% мита, якщо Пекін не скасує свої мита на американські товари.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вимагає, щоб Китай скасував свої 34% мита до 8 квітня. Інакше США введуть додаткові тарифи в 50% уже з 9 квітня. У такому разі Китай обкладуть 104% митом. Трамп наголошує, що будь-яка країна, яка у відповідь на дії США введе додаткові мита, «зустрінеться з новими, значно вищими тарифами на додаток до тих, що встановили спочатку».

Крім того, за словами Трампа, США припинять переговори на запити Китаю про зустрічі для обговорення тарифів. Тоді як переговори з іншими країнами про мита розпочнуться негайно.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%. Тобто Пекін став одним із головних постраждалих від мит Трампа, адже це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладав Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після двох перших етапів торгової війни вони досягли 20%. Тепер же весь китайський імпорт обкладений 54-відсотковим митом.

У відповідь на це Пекін наклав на американські товари дзеркальні мита в 34%. Це й вимагає скасувати Дональд Трамп.