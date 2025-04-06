Папа Римський уперше з’явився на публіці у Ватикані після виписки з лікарні

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Папа Римський Франциск 6 квітня зʼявився на площі Святого Петра у Ватикані. Це його перший публічний захід після того, як він покинув лікарню два тижні тому.

Про це повідомила пресслужба Святого престолу.

88-річний понтифік не зʼявлявся на публіці з 23 березня — тоді він виступав напередодні своєї виписки з римської лікарні «Джемеллі». Папа провів там більш як пʼять тижнів, лікуючись від двобічної пневмонії.

Як пише Reuters, поява Франциска на площі була «несподіваною»: він вийшов до людей без попередження незадовго до полудня за місцевим часом, після завершення Святої меси з нагоди Ювілею хворих і медпрацівників.

Папа Римський помахав рукою натовпу, стоячи біля головного вівтаря. Він побажав присутнім щасливої неділі та подякував їм. Агентство додає, що його голос усе ще був кволим, однак звучав сильніше, ніж наприкінці березня. Франциск отримував додатковий кисень через назальну трубку.