Папа Римський уперше з’явився на публіці у Ватикані після виписки з лікарні
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Папа Римський Франциск 6 квітня зʼявився на площі Святого Петра у Ватикані. Це його перший публічний захід після того, як він покинув лікарню два тижні тому.
Про це повідомила пресслужба Святого престолу.
88-річний понтифік не зʼявлявся на публіці з 23 березня — тоді він виступав напередодні своєї виписки з римської лікарні «Джемеллі». Папа провів там більш як пʼять тижнів, лікуючись від двобічної пневмонії.
Як пише Reuters, поява Франциска на площі була «несподіваною»: він вийшов до людей без попередження незадовго до полудня за місцевим часом, після завершення Святої меси з нагоди Ювілею хворих і медпрацівників.
Папа Римський помахав рукою натовпу, стоячи біля головного вівтаря. Він побажав присутнім щасливої неділі та подякував їм. Агентство додає, що його голос усе ще був кволим, однак звучав сильніше, ніж наприкінці березня. Франциск отримував додатковий кисень через назальну трубку.
- 14 лютого Папа Римський Франциск опинився у лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Йому зробили переливання крові, оскільки тести виявили анемію.
- Представники Ватикану регулярно повідомляли про стан Франциска. Як зазначав Reuters, Ватикан порушив столітнє табу, висвітлюючи стан здоровʼя Папи Римського. Розмови про його «земне здоровʼя» прирівнюють до профанації.
- 23 березня стало відомо, що Папу Франциска виписують з лікарні. Він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.
- Пізніше медики розповіли італійській газеті Corriere della Sera, що Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі подумували припинити лікування, щоб він міг спокійно померти.