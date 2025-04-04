Андрія Шевченка не обрали у виконком УЄФА. Він назвав причиною «політичні чинники»
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Українського футболіста і тренера Андрія Шевченка не обрали до виконавчого комітету УЄФА. Голосування відбулося 3 квітня під час 49-го Конгресу організації в місті Белград, Сербія.
Про це йдеться в заяві Шевченка на сторінці УАФ.
Представника України підтримали лише 15 європейських країн. Президент УАФ посів четверте місце серед пʼяти кандидатів, які претендували на дворічний термін у виконкомі УЄФА. Лідерами стали іспанець Рафаель Лузан та ізраїльтянин Моше Зуарес.
«Я вірю в чесну, відкриту і прозору конкуренцію. На жаль, в останні кілька днів ми отримали чіткі сигнали про те, що через політичні чинники і Україні, і мені особисто не раді в керівництві УЄФА. Ці побоювання були підтверджені подіями, що відбулися під час самого Конгресу», — прокоментував Андрій Шевченко.
Він подякував національним асоціаціям, які проголосували за нього. «Це голосування стосувалося не лише мене як кандидата — це був голос підтримки всієї нашої країни», — додав футболіст.
- Шевченко обіймав посаду у виконкомі УЄФА з 2024 року, після того як очолив УАФ. Тепер Україна не матиме права голосу в керівному органі Спілки європейських футбольних асоціацій щонайменше наступні два роки.