Генеральний інспектор Пентагону розслідуватиме участь міністра оборони Гегсета в чаті Signal

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Офіс Генерального інспектора Пентагону розслідуватиме той факт, що міністр оборони США Піт Гегсет використовував несекретний застосунок Signal, щоб обговорювати таємну інформацію про удари по єменських хуситах.

Про це йдеться у записці виконувача обов’язків генерального інспектора Пентагону Стіва Стеббінса.

Розслідування почали після двопартійного запиту комітету Сенату зі збройних справ, оскільки з’явилися звинувачення в тому, що в груповому чаті Signal були дуже точні й секретні розвідувальні дані про американські авіаудари в Ємені.

Окрім перевірки того, чи дотримувався Гегсет правил стосовно секретної інформації, генеральний інспектор також зʼясує, чи дотримувався він правил про зберігання таких даних.

Раніше Піт Гегсет заявив, що в чаті, куди випадково додали головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга, не обговорювали плани ударів по єменських хуситах. Але вже після того, як дізналися про цей інцидент.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.