NBC: Оточення Трампа не радить йому телефонувати Путіну, доки той не зобов’яжеться припинити вогонь

Новини

Найближче оточення президента США Дональда Трампа радить йому не говорити з Путіним, допоки той не зобов’яжеться повністю припинити вогонь в Україні.

Про це передає NBC News з посиланням на джерела.

Представники адміністрації кажуть, що Трамп може раптово захотіти зателефонувати Путіну. Тому вони попередили його, що це не найкраща ідея до того часу, як Путін не передасть Білому дому свою згоду на повне припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні.

На вихідних, 30 березня, Дональд Трамп сповістив, що планує поговорити з Путіним цього тижня, але додав, що «дуже злий» на Путіна за те, що він поставив під сумнів авторитет президента України Володимира Зеленського. Трамп вважає, що такі заяви «не ведуть у правильному напрямку».

Що передувало

У березні відбувся раунд перемовин між делегаціями України та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — натомість Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Вона цього не зробила.

Згодом Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну й енергетичну інфраструктуру.

На початку березня Трамп заявив, що може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.