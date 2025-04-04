Росія масовано атакувала Харків дронами: є загиблі й десятки поранених

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Російські окупанти третю ніч поспіль завдають масованого удару по Харкову. Через атаку дронів загинули чотири людини, ще 35 поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

Пізно вночі з 3 на 4 квітня росіяни завдали ударів безпілотниками по Новобаварському району. Спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Кількість постраждалих зростала щохвилини. Серед них є діти.

Тіла загиблих рятувальникам доводилося деблокувати з-під завалів будинку. Пошуково-рятувальна операція триває.

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів для міста.