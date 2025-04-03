Bloomberg: Путін розраховує, що Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною

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Лідер РФ Володимир Путін розраховує, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною. Притому Росія готова продовжити війну, якщо переговори проваляться.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Москві.

Співрозмовники агентства кажуть, що Кремль не стурбований погрозою Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Проте Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах, і хоче продовжити дипломатію.

Публікація зʼявилася після того, як Трамп кілька разів за останні дні дав зрозуміти, що незадоволений тим, що Кремль затягує переговори про перемирʼя.

30 березня Трамп заявив телеканалу NBC, що був «дуже злий» і «розлючений», коли Путін поставив під сумнів авторитет президента України Володимира Зеленського. Трамп вважає, що такі заяви «не ведуть у правильному напрямку». І пригрозив Москві санкціями на російську нафту, якщо угоду про припинення вогню з Києвом не укладуть протягом місяця з вини Кремля.

Уже 1 квітня Fox Джекі Гайнріх із посиланням на джерело, знайоме з ходом перемовин, повідомила, що Трамп «розчарований» діями Путіна і вважає, що Росія «гальмує переговори про повне припинення вогню». За інформацією журналістки, адміністрація США розглядає можливість агресивного застосування санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

Миротворчі зусилля Трампа

11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі. Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій, що суперечить заяві США.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну інфраструктуру.