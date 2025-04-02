НАТО підтримує зусилля США, щоб закінчити війну в Україні

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вітає зусилля США зупинити війну між Росією та Україною, а також те, що Франція і Велика Британія шукають шляхів, як забезпечити тривалий мир.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я повністю підтримую зусилля, яких докладають США, щоб довести цю жахливу війну до справедливого і тривалого кінця, а також зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, спрямовані на забезпечення тривалого миру, коли прийде час. Союзники по НАТО продовжують надавати підтримку Україні», — зазначив Рютте.

Водночас він каже, що найкращий спосіб закінчити війну — це щоб росіяни «пішли з України»:

«На жаль, цього не станеться. Тому добре, що американці розпочали цей процес. Хтось мав вивести ситуацію з глухого кута, і я завжди припускав, що якщо президентом [США] оберуть Дональда Трампа, він спробує це зробити», — зазначив Рютте. І додав, що повністю підтримує ці зусилля.

За його словами, НАТО має переконатися, що в Україні укладуть мирну угоду й організують постійне припинення вогню. Тоді росіяни зрозуміють, що вони більше не можуть напасти на Україну. Він також наголосив, що винні за воєнні злочині, скоєні в Україні, зокрема в Бучі, мають понести відповідальність.

Рютте додав, що під час засідання Ради Україна — НАТО, яке пройде 3 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформує Альянс про своє бачення щодо досягнення миру, а також про поточну ситуацію в Україні.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості. На це також погодилася Литва.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Днями агентство Reuters писало, що в Європі на тлі обговорень відправлення військ в Україну для гарантування безпеки хочуть розглянути й альтернативні варіанти.

На зустрічі з медіа 27 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про теоретичну готовність допомогти забезпечити мир в Україні.