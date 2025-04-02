Free Europe: Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду

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Угорщина збирається оголосити про вихід з Міжнародного кримінального суду.

Про це, за інформацією угорської редакції Free Europe, сказав міністр юстиції Бенце Тужон на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.

Якщо Угорщина відмовиться від членства в Міжнародному кримінальному суді, то спочатку уряд має подати до Національних зборів пропозицію про відкликання. Якщо більшість її підтримає, Кабмін офіційно ініціює відкликання. Процес може тривати до року.

Розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США. З того моменту уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, то «угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал».

Сьогодні, 2 квітня, до Угорщини має приїхати ізраїльський премʼєр, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнні злочини у секторі Гази.

Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду й ратифікувала його. Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження. Тому Будапешт не збирається виконувати ордер на арешт Нетаньягу.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Згодом Вашингтон розширив санкції й на прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.

Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини.