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В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів — на звільнення зі служби за здоров’ям і через сімейні питання

Автор:
Оля Березюк
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У застосунку «Армія+» з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.

Про це повідомляє Міноборони.

Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів:

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати рапорт командиру без помилок.