Джерела Fox News: Трамп розчарований Путіним і розглядає жорсткі санкції проти РФ

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін «тягне час», а Росія «повільно веде переговори про всеосяжне припинення вогню» у війні з Україною.

Про це повідомила старша кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх, посилаючись на дані джерел медіа.

Поінформований співрозмовник додав, що американський президент розчарований Путіним. Адміністрація Трампа, як стверджується, обговорює «шлях уперед». Зокрема, планують «агресивне застосування санкцій» проти РФ.

«Мені сказали, що дотримання санкцій наразі є низьким — неофіційно [його] оцінюють приблизно на 3 з 10, і заборона тіньового флоту Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску», — пише Гайнріх в X.

Журналістка навела дані Fox News, відповідно до яких більша частина російського флоту вже підпадає під обмеження. Водночас 70% від обсягів нелегальної торгівлі нафтою Росії здійснюють завдяки тіньовому флоту.

Що передувало

У березні відбувся раунд перемовин між делегаціями України та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу й обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Вона цього не зробила.

Згодом Трамп поговорив з Путіним, зокрема вони обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну й енергетичну інфраструктуру.