«Укрзалізниця» відновила ще низку функцій після масштабної кібератаки
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Міністерство інфраструктури
Ще кілька сервісів «Укрзалізниці» запрацювали після масштабної кібератаки, яка сталася наприкінці березня.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Фахівці відновили інтеграцію з «Армія+» для придбання квитків зі спецрезерву військовими, а також моніторинг і автовикуп квитків у застосунку і на сайті. Для користувачів знову доступна верифікація через «Дія.Підпис» для найпопулярніших міжнародних рейсів.
«Загалом «Укрзалізниця» вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів, незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над відновленням відображення в застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки», — розповіли представники компанії.
Вантажні сервіси УЗ планує відновити в першій декаді квітня. Зараз усі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюють у паперовому вигляді.
- Про технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» стало відомо зранку 23 березня. «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків 27 березня — на це пішло 89 годин. Увесь цей час квитки продавали лише в офлайн-режимі.