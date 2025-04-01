У Польщі затримали «політексперта» з пулу Медведчука і передали Києву. Він дискредитував Україну

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У Польщі затримали «політичного експерта» з медійного пулу підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука. Це вперше, коли в Україну передали російського агента, який працював проти держави в інформаційній сфері.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Пресслужба не називає імені підозрюваного, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органазх кажуть, що йдеться про Кирила Молчанова.

За даними слідства, Молчанов працював одночасно на дві російські спецслужби — Федеральну службу безпеки та Службу зовнішньої розвідки Росії. СБУ каже, що він дискредитував Україну на міжнародній арені та намагався розхитати внутрішню ситуацію в країнах-партнерах України.

У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним з ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).

Також підозрюваний був одним із частих гостей ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував війну Росії та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Ще Молчанов, за даними СБУ, організовував на території Євросоюзу вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав згортати міжнародну підтримку України. Він також публічно закликав до замовних терактів в Україні.

Для цього він використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони України.

СБУ

Спочатку Молчанова затримали в Польщі, а зараз він перебуває в одному з київських СІЗО. Йому повідомили про підозру у виправдовуванні війни Росії та колабораціонізмі.