Журі World Press Photo вибачилося за «тандем» із фото української дитини й пораненого окупанта

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Florian Bachmeier

Міжнародне журі та World Press Photo вибачилися, що обʼєднали в одну візуальну пару фото «По той бік окопів» Флоріана Бахмайєра з українською дитиною, що переживає наслідки війни, і «Підземний польовий шпиталь» Нанни Хайтманн, де зображений поранений російський військовий.

Про це організатори конкурсу написали у відповідь на звернення «Детектора медіа». На своїх офіційних сторінках World Press Photo не публікувало вибачення.

«Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі. Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України», — написала голова міжнародного журі Люсі Контичелло.

У відповіді від організаторів також зазначили, що «існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання».

Зараз на сайті World Press Photo фото української дитини й російського солдата розділяє робота «Міка» нідерландського фотографа Принса де Воса.

Також міжнародне журі прокоментувало премію, яку отримав фотограф російської пропагандистської інформаційної агенції ТАСС Михайло Терещенко. Його нагороду за «Протести в Грузії» не скасують, але журі надалі обіцяє оновити правила та процедури роботи з заявками від фотографів, що працюють на державні установи.

У відповіді додали, що World Press Photo не погоджується з фразою «звільнення Маріуполя», яку озвучив Михайло Терещенко в інтервʼю після того, як здобув нагороду.

Про що мова

Організація World Press Photo оголосила переможців цьогорічного фотоконкурсу. Фотографії-переможці класифікували за регіонами, серед яких — Європа. Тут у категорії «Окремі фото» відзначили фотографа Флоріана Бахмаєра з роботою «По той бік окопів». На фото шестирічна Ангеліна з села поблизу Куп’янська, яка через війну була змушена залишити дім. На тлі цього Ангеліна переживає панічні атаки.

Florian Bachmeier

А разом з цим відзначили Нанну Хайтманн з її фото «Підземний польовий шпиталь». На фотографії — поранений солдат, якого призвали воювати за Росію на тимчасовано окупованій території Донецької області. Його поранили біля Бахмуту.

Nanna Heitmann

Російський фотограф Михайло Терещенко з пропагандистської агенції ТАСС переміг з роботою «Протести в Грузії». Він фотографував протести листопада 2024 року, коли грузини виступили проти політики премʼєра Іраклія Кобахідзе — той поставив на паузу переговори про вступ до ЄС. В інтервʼю ТАСС Терещенко казав, що раніше надсилав на World Press Photo знімки «звільненого Маріуполя», які він робив під час «активної фази визволення міста-мільйонника».