NYT: Улітку 2024 року Україна пошкодила Кримський міст ракетами ATACMS

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У 2024 році, у межах масштабної кампанії ударів по російських військових обʼєктах у Криму, Україна пошкодила Кримський міст американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Про це йдеться в розслідуванні газети The New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.

У 2024 році США у відповідь на запит України надати підтримку для повернення до кордонів 1991 року запропонували у вигляді компромісу операцію Lunar Hail — «Місячний град». Метою кампанії було завдати ударів по російській інфраструктурі в Криму. Очікували, що це змусить Москву почати перекидати свої ресурси з півострова.

Із приблизно 100 цілей, обраних для ударів, найбажанішою для Києва був міст через Керченську протоку — Кримський міст. NYT пише, що президент України Володимир Зеленський був «одержимий» ідеєю його знищити. Адже Кримський міст — це один із символів російської анексії півострова.

Раніше удари по Кримському мосту були однією з червоних ліній для США. Однак цього разу Білий дім уповноважив військових і розвідників таємно працювати з українцями та британцями над планом атаки, яка мала зруйнувати міст. За планом, ракети ATACMS мали поцілити у вразливі місця споруди, а морські безпілотники — підірватися поруч з опорами мосту.

Однак під час підготовки операції Росія посилила захист опор. Тоді Україна запропонувала вдарити по мосту тільки з використанням ATACMS. Головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі та генерал-лейтенант Антоніо Агуто виступали проти цього, оскільки вважали, що одних ATACMS буде недостатньо для обвалу мосту. Вони закликали Київ дочекатися готовності безпілотників або скасувати удар.

Зрештою американці поступилися, і в середині серпня 2024 року ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по мосту. Удар залишив кілька «вибоїн», які були швидко залатані, повідомив NYT неназваний американський посадовець.

«Іноді їм [українцям] потрібно спробувати і провалитися, щоб побачити, що ми праві», — зазначив американський посадовець про взаємодію з українцями.

У публікації газета не називає дату атаки. Але, можливо, йдеться про 16 серпня 2024 року. Тоді Міноборони Росії повідомило, що нібито збило 12 ракет ATACMS, які цілили по Кримському мосту. Однак про пошкодження мосту Росія публічно не повідомляла.

Якщо не брати до уваги епізод із Кримським мостом, операція «Місячний град» була успішною. Україні вдалося знищити або змусити перемістити з Криму російські військові кораблі, літаки, командні пункти, склади озброєнь і технічні засоби, аби уникнути ударів.