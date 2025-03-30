WP: Секретні документи розкрили головну загрозу США — і це не Росія

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Міністр оборони Піт Гегсет переорієнтував Збройні сили США. Тепер головний пріоритет — це стримати агресію Китаю проти Тайваню та посилити захист території США. Водночас Америка «братиме на себе ризик» у Європі та інших регіонах світу.

Про це пише The Washington Post, яка ознайомилася із секретною доповіддю.

Документ під назвою «Проміжні стратегічні оборонні настанови», позначений грифом «секретно / не для іноземців», розіслали по Пентагону в середині березня 2025 року — його підписав Піт Гегсет.

У ньому показали бачення стратегії президента Дональда Трампа щодо підготовки до можливої війни з Китаєм і захисту США від загроз на так званому ближньому зарубіжжі — включно з Гренландією та Панамським каналом. Документ також передбачає активнішу участь американських військових у боротьбі з нелегальною міграцією та наркотрафіком.

Хоча Китай вважали головною загрозою для США ще за першого терміну Трампа і за президентства Джо Байдена, нинішні вказівки Гегсета є особливими саме через акцент на китайському вторгненні до Тайваню як пріоритетному сценарії, довкола якого будують військові плани. Усю архітектуру американської армії мають переорієнтувати на Індо-Тихоокеанський регіон, навіть якщо це зашкодить позиціям в інших частинах світу.

Також Пентагон «братиме на себе ризики в інших регіонах» через обмежені ресурси та персонал. США тиснутимуть на союзників у Європі, на Близькому Сході та в Східній Азії, щоб ті вкладали більше коштів у власну оборону та стримування загроз від Росії, Північної Кореї та Ірану.

У боротьбі з тероризмом США тепер зосередяться лише на тих групах, які мають можливість атакувати США. Радикали в Африці й на Близькому Сході, які становлять лише регіональну загрозу, більше не будуть у фокусі Америки.

«Китай — єдина загроза, яка задає темп для Міністерства оборони. Не допустити захоплення Тайваню — єдиний сценарій, який ми розглядаємо при формуванні сил і плануванні», — написав Гегсет.

Адміністрація президента Байдена робила ставку на союзи, тобто союзники були головним глобальним стратегічнім активом. Але Гегсет пропонує значно більше навантажити НАТО, оскільки США більше не планують задіювати свої сили за межами власних стратегічних напрямків.

У документі прямо вказали, що США не надаватимуть значної допомоги Європі у разі російської агресії — це має бути відповідальністю НАТО. Єдиний внесок США — ядерне стримування. Усі інші сили зосередять на обороні США та стримуванні Китаю.

Тож навантаження на країни Європи має суттєво зрости, аби НАТО могло стримати або перемогти Росію навіть у разі, якщо США вже будуть втягнуті в інший глобальний конфлікт.

Нова стратегія оборони Тайваню передбачає посилення американської присутності в регіоні за допомогою підводних човнів, бомбардувальників, підрозділів армії і морської піхоти. Водночас США тиснутимуть на Тайбей, щоб він збільшив витрати на оборону — до 10% ВВП, що значно перевищує рівень оборонних витрат навіть у США.

Обидві партії — республіканці й демократи — вважають документ заплутаним. Там одночасно йдеться про скорочення присутності США в усьому світі, включаючи Близький Схід, але й про демонстрацію сили у Ємені проти хуситів і тиск на Іран.

«Є напруження між бажанням демонструвати глобальну силу та готовністю бути присутнім скрізь — і водночас ніде», — зауважив неназваний помічник у Конгресі США.

У документі — дев’ять сторінок, а в деяких фрагментах він майже дослівно повторює тези з доповіді Heritage Foundation 2024 року. Один з авторів тієї доповіді, Александр Велес-Грін, зараз працює головним радником Пентагону з питань політики. У доповіді Heritage Foundation за серпень 2024 року також ішлося про три головні пріоритети: стримування вторгнення на Тайвань, захист території США та перерозподіл оборонного навантаження серед союзників — фактично те саме, що міститься в документі, який підписав Гегсет.