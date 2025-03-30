Україна перевела годинники на літній час
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Creative Commons / Pixabay
Сьогодні, 30 березня, Україна вкотре перейшла на літній час. В останню неділю березня українці о 03:00 перевели стрілки своїх годинників на одну годину вперед — на 04:00.
Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої змінюють час автоматично, однак механічні годинники потрібно перевести вручну.
Перехід на літній і зимовий час регламентують постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. До переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3. Тобто людям доведеться вставати на годину раніше.
На сьогодні майже 60 країн у всьому світі щороку переводять годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.
- 16 липня 2024 року Верховна Рада остаточно скасувала перехід на літній і зимовий час. Документ встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2. Якби його підписав президент, то тоді стрілки перевели б на зимовий час — і надалі переведення годинника більше не було. Однак президент досі його не підписав.