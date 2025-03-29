Bloomberg: Україна домагатиметься додаткових інвестицій від США в угоді про надра

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Україна проситиме внести зміни до нової масштабної угоди про корисні копалини, запропонованої президентом Дональдом Трампом. Серед вимог — збільшення обсягу американських інвестицій.

Про це пише Bloomber з посиланням на джерела.

Проєкт пропозиції, з яким ознайомились журналісти Bloomberg, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини — причому без жодних часових обмежень. Україна занепокоєна тим, що ця угода може не лише підірвати заявку на вступ до Європейського Союзу, але й вимагатиме повернення всієї військової та економічної підтримки, наданої США з початку війни.

Українські посадовці 28 березня провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включаючи експертів з питань права, щоб отримати розʼяснення щодо майже 60-сторінкового проєкту угоди.

За словами джерел агентства, американці не заперечували проти занепокоєння, висловленого українською стороною, особливо стосовно потенційного конфлікту пропозиції з метою України щодо членства в ЄС.

«Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін», — вважає співрозмовник Bloomberg.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що той варіант угоди, який привезли до США, не є остаточним — деякі її пункти можуть змінити.

27 березня Financial Times, журналісти якого отримали текст нової угоди, написав, що новий проєкт угоди виходить за межі початкового. Угода, що зараз пропонують США, охоплює не тільки корисні копалини, а й усі мінеральні ресурси, включаючи нафту й газ, на всій території України. Також угода охоплює інфраструктуру, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів: дороги, залізниці, трубопроводи, порти та переробні заводи.