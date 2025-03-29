У Пентагоні планують провести масове звільнення — під скорочення можуть потрапити десятки тисяч людей
- Автор:
- Оля Березюк
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David B. Gleason / Flickr
Міністр оборони США Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення цивільного персоналу Пентагону — під звільнення можуть потрапити десятки тисяч працівників.
Про це пише Bloomberg.
У лютому Міністерство оборони оголосило про плани звільнити від 5% до 8% свого цивільного персоналу, а Гегсет підтвердив свою рішучість приєднатися до кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення федеральної робочої сили. Наразі в Пентагоні працює близько 950 тисяч цивільних, тобто скорочення можуть торкнутися близько 76 тисяч людей.
Водночас у меморандумі не вказується цільовий відсоток скорочень у відомстві. У документі Гегсет закликає ввести програму відкладеного виходу у відставку, а також до добровільного дострокового виходу на пенсію цивільних працівників, які мають на це право.
Він також попросив керівників міністерства оборони надати йому «запропоновану організаційну схему майбутнього стану» своїх відомств до 11 квітня.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду.
- У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам, запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації. Також у США вирішили ліквідувати Міністерство освіти, а в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.