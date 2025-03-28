WP: США тимчасово продовжили розслідування масових викрадень українських дітей Росією

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У США тимчасово скасували своє рішення припинити ініціативу Conflict Observatory, яка відстежувала масову депортацію українських дітей.

Про це пише The Washington Post із посиланням на помічників Конгресу, які обізнані в цьому питанні.

Цю ініціативу фінансував уряд США та очолювала Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету. Програма допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Conflict Observatory стежила за депортацією дітей за допомогою супутникових зображень, біометричних даних та інших цифрових інструментів. Це було доказами, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

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У середині березня WP писала, що адміністрація Трампа припинила цю ініціативу і цим самим заборонила передавати прокурорам докази у кримінальних справах, зокрема про незаконне переміщення дітей з окупованих територій України.

Зараз рішення скасували, але лише тимчасово — Conflict Observatory може працювати ще 6 тижнів, перш ніж завершить передачу своїх даних Європолу. Ухвалити таке рішення про продовження фінансування ініціативи на певний час адміністрацію Трампа переконала різноманітна коаліція прихильників, включно з демократами й республіканцями в Конгресі та християнами-євангелістами.

Дослідники сподіваються, що європейські уряди надалі підключаться до фінансування ініціативи.

Коли повідомляли, що США зупиняють ініціативу, також писали про імовірність того, що всі дані видалять. Компанія Quiet Professionals, яка відповідає за базу даних, вирішила не видаляти базу даних обсерваторії, хоча Держдепартамент не давав жодних вказівок. Про це розповіли двоє обізнаних людей, пише WP.