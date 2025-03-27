США відновлюють фінансування «Радіо Свобода»

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Агентство США з глобальних медіа (USAGM) вирішило відкликати своє рішення про скасування гранту для «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода».

Про це йдеться в листі, підписаному старшою радницею керівника USAGM Кері Лейк.

Відновлення фінансування відбулося на підставі рішення Федерального окружного суду у Вашингтоні, який 26 березня став на бік «Радіо Свобода». Мовник оскаржував припинення фінансування.

У документі зазначається, що попереднє рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Лейк уточнила, що право скасування фінансування в майбутньому USAGM залишило за собою. Частина гранту, що залишилася, розрахована до 30 вересня 2025 року.

«Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» — це незалежна медіакорпорація, що існує з 1953 року. Її роботу фінансують за рахунок коштів, що виділяє Конгрес США через Агентство з глобальних медіа (USAGM). «Радіо Свобода» мовить понад 20 мовами, а головною метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Відтак було повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування видання. Мовник подав до суду.

Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи щороку мільярд доларів грошей платників податків США». Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного і правдивого висвітлення новин.