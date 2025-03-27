У Туреччині затримали майже 1 900 людей на протестах проти арешту мера Стамбулу

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У Туреччині затримали майже 1 900 людей на протестах, які розпочалися на тлі арешту опозиційного мера Стамбулу Екрема Імамоглу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає Reuters.

За словами Єрлікаї, з початку протестів минулої середи затримали 1 879 людей, з них під арешт відправили 260. Він додав, що 489 людей звільнили, а справи щодо 662 інших досі розглядають. За час протестів 150 поліцейських зазнали поранень.

Демонстранти перекривають бульвар Ататюрка в Анкарі, 22 березня 2025 року Getty Images / «Бабель»

Правозахисні групи закликали Туреччину розслідувати надмірне застосування сили поліцією під час розгону натовпу і закликали уряд дозволити демонстрації, які були переважно мирними.

Студенти проводять демонстрацію у стамбульському районі Бешикташ на підтримку Екрема Імамоглу, 24 березня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Відповідаючи на запитання про затримання і подальше звільнення семи місцевих журналістів, які висвітлювали демонстрації у Стамбулі, зокрема й фотокореспондента Agence France Presse (AFP), міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч сказав, що існує хибне уявлення про ставлення Туреччини до журналістів і що вона не саджає репортерів у вʼязницю.

Хто такий Екрем Імамоглу

Імамоглу — один з лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування кандидатури на виборах президента.

Імамоглу двічі обирали мером Стамбулу — у 2019 і 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках і неодноразово казав: «Хто володіє Стамбулом — володіє всією Туреччиною».

19 березня мера Стамбулу Екрема Імамоглу затримали, як і кілька десятків його соратників. А вже 23 березня суд постановив залишити його під арештом до закінчення судового процесу. Імамоглу закидають хабарництво і пособництво терористичній організації — йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Також у стамбульській прокуратурі заявили, що Імамоглу нібито був «лідером кримінального угруповання» і займався вимаганням, шахрайством і хабарництвом.