У Херсоні затримали чоловіка — росіяни хотіли підірвати його біля будівлі ТЦК

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У Херсоні поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі вчинити теракт біля будівлі Територіального центру комплектування.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російські спецслужби наказали підозрюваному залишити сумку із саморобною вибухівкою на вході до будівлі ТЦК. У цей момент росіяни хотіли дистанційно підірвати вибухівку разом із чоловіком.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани росіян. Підозрюваного затримали на гарячому біля будівлі, де він мав скоїти теракт.

Затриманий — безробітний мешканець Черкас. Російські спецслужби завербували його через телеграм-канал, де він шукав швидкого заробітку. СБУ стверджує, що підозрюваний уже підпалював обʼєкти «Укрзалізниці» на Черкащині, тож росіяни відправили його в Херсон для підготовки теракту.

Слідство стверджує, що в Херсоні підозрюваний отримав геолокацію схрону, звідки забрав готову вибухівку. Він також установив на телефон спеціальний застосунок, через який росіяни відстежували його рух. У такий спосіб вони хотіли дізнатися, де він, щоб підірвати підозрюваного біля ТЦК.

Затриманому повідомили про підозру в диверсії та замаху на вчинення теракту. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.