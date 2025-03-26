Розшук ексдепутата Київради Комарницького: з поліції Закарпаття звільнили трьох співробітників

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З Нацполіції звільнили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а також керівника територіального управління. Це зробили у справі ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого зараз розшукують.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. У лютому Національне антикорупційне бюро зазначало, що на той момент фігурант був ще в Україні, але намагався виїхати за кордон.

На початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради Комарницьким. Він був лідером фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.