Чат-бот Grok Ілона Маска зʼявився у Telegram

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Чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, який розробила компанія Ілона Маска xAI, тепер доступний у месенджері Telegram.

Про це повідомили у Grok.

Користувачі з преміум-акаунтом Telegram зможуть користуватися чат-ботом безкоштовно. Йому можна ставити запитання, генерувати з його допомогою текст і просто спілкуватися. Однак на момент публікації новини він не відповідає через перевантаження.

Розширені функції чат-бота доступні тільки в застосунку Grok або в соцмережі X.

Що таке Grok

Мільярдер Ілон Маск був одним із засновників OpenAI — компанії-розробника чат-бота ChatGPT. У 2018 році він залишив раду директорів, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.

Згодом Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. За словами засновника, її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту». У листопаді 2023 року Маск заявив, що запускає власну модель штучного інтелекту Grok, а потім оприлюднив вихідний код Grok і сказав, що чат-бот уже «шукає правду».

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують у технічних колах на ознаку глибокого розуміння.