Радник з нацбезпеки США взяв на себе відповідальність за інцидент із чатом Signal, куди випадково додали журналіста

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Радник Дональда Трампа з нацбезпеки США Майк Волтц взяв на себе відповідальність за інцидент із чатом в Signal, в якому обговорювали атаки по Ємену і куди випадково додали журналіста.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу. Це соромно. Ми докопаємося до суті», — сказав Майк Волтц.

Він пояснив, що співробітник його офісу не був винен у додаванні журналіста до групового чату. Насправді мали додати інший контакт, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Радник з Нацбезпеки додав, що не мав контактів головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, якого додали в чат, і зауважив, що той нібито має жахливу репутацію.

«Я не прихильник теорій змов, але серед усіх людей чомусь цей чоловік, який брехав про президента, брехав сімʼям загиблих воїнів, брехав їхнім адвокатам, відвідував РФ з фальшивими історіями, йшов на всілякі заходи, аби брехати й очорняти президента Сполучених Штатів, потрапляє до контактів когось, а потім потрапляє в цю групу», — заявив Волтц.

Він також повторив тезу Трампа про те, що присутність журналіста в чаті «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Що трапилось

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Керівники розвідки адміністрації США стверджують, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті Signal, куди випадково запросили журналіста The Atlantic.