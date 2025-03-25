Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі подумували про припинення лікування

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Стан папи Франциск був настільки критичний та близький до смерті під час його 38-денної боротьби з пневмонією в лікарні, що лікарі розглядали питання про припинення лікування, щоб він міг спокійно померти.

Про це повідомив глава медичної команди папи Серхіо Альф’єрі в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera.

Найкритичніший момент настав вночі 28 лютого, коли у папи різко погіршився стан. Після дихальної кризи, коли Франциск ледь не задихнувся блювотними масами, «існував реальний ризик, що він міг не витримати», розповів Альф’єрі.

«Нам довелося вибирати, чи зупинитися і відпустити його, чи спробувати всі можливі ліки і методи лікування, ризикуючи пошкодити інші органи. І врешті-решт ми пішли цим шляхом», — каже лікар.

Таке рішення ухвалив особистий помічник папи з охорони здоров’я Массіміліано Страппетті. За словами лікаря, той наполягав: «Спробуйте все. Не здавайтеся».

На тлі важкого лікування лікарі ризикували завдати шкоди ниркам і кістковому мозку папи Франциска. Але організм відповів на терапію і легенева інфекція послабилась.