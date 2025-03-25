Швейцарський суд зняв звинувачення в корупції з експрезидентів ФІФА й УЄФА

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Апеляційна палата суду швейцарського міста Муттенц 25 березня зняла звинувачення в корупції з колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та екскерівника УЄФА Мішеля Платіні.

Про це повідомляє BBC.

Обидва були фігурантами справи про неправомірну виплату 2 мільйонів швейцарських франків — їх Блаттер надав Платіні у 2011 році. Чоловіки весь час заперечували свою провину.

Правоохоронці заявляли, що 89-річний Блаттер і 69-річний Платіні обманули ФІФА, підробивши документи. На думку прокуратури, платіж не мав жодних правових підстав. Екскерівники футбольних організацій називали транзакцію запізнілою платою за консультації, яку Платіні нібито надавав для ФІФА.

На першому судовому засіданні Йозеф Блаттер розповів, що запросив Мішеля Платіні працювати його радником у 1998 році. Тоді ФІФА була неспроможна платити річний гонорар сумою 1 мільйон швейцарських франків, якого вимагав Платіні, додав експрезидент федерації. Чоловіки визначили річну плату в розмірі 300 тисяч франків, а решту домовилися виплатити пізніше.

Федеральний суд Швейцарії в Беллінцоні виправдав обох ще у 2022 році, але рішення оскаржили федеральні прокурори Швейцарії, що призвело до нового слухання.

«Нарешті суд встановив справедливість для мене, моєї сімʼї та моїх друзів. Це велика подія. Сьогодні мою честь повернули, і я дуже щасливий», — сказав Блаттер, виступаючи перед журналістами після винесення вердикту.

Адвокат Платіні розповів про плани подати позов проти людей, відповідальних за кримінальне переслідування. Він вважає його невиправданим, адже прокуратура начебто не змогла знайти жодного доказу злочину за понад 10 років.