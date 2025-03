Марсохід Curiosity знайшов найбільші органічні сполуки на Червоній планеті

Новини

NASA

Марсохід NASA Curiosity знайшов найбільші з досі виявлених на планеті органічні сполуки з 10—12 атомами вуглецю.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Головне завдання марсохода Curiosity, що досліджує Марс із 2012 року, — оцінити потенційну населеність Марса зараз і в далекому минулому. Якщо на планеті колись існувало життя, його сліди могли зберегтися в марсіанському ґрунті до наших днів.

Цього разу великі органічні сполуки виявили у зразку ґрунту з кратера Ґейл. Їх вважають похідними жирних кислот, які необхідні для побудови мембран живих організмів на Землі. Їхнє існування свідчить про те, що хімічні реакції на Марсі були достатньо складними для того, щоб на планеті зрештою могло зародитися життя.

Дослідники не стверджують, що знайшли прямі докази існування життя на Марсі. Однак ці органічні сполуки — найкращий показник, що коли-небудь у вчених може зʼявитися шанс це зробити.

Хімічна лабораторія Sample Analysis at Mars (SAM) на борту марсохода Curiosity досліджувала зразки з кратера Ґейл в пошуках амінокислот, які є будівельними блоками білків. Утім, унаслідок експерименту з нагріванням зразків з них виділили не амінокислоти, а довголанцюгові органічні сполуки — алкани. Найбільшими з них виявилися декан (10 атомів вуглецю), ундекан (11 атомів) і додекан (12 атомів) — раніше у зразках їх не виявляли.

За словами вчених, ці довгі органічні молекули за властивостями нагадують жирні кислоти, які на Землі утворюються внаслідок біологічної активності. Відсутність геологічної активності та холодний і посушливий клімат на Марсі дав змогу цим сполукам зберегтися в глинистих породах упродовж 3,7 мільярда років — приблизно в цю саму епоху, зазначають автори дослідження, на Землі виникли перші живі організми.

Марсохід Curiosity в кратері Ґейл, де він і взяв унікальні зразки ґрунту. NASA

Експерименти, проведені на Землі в лабораторії з аналогами взятого ґрунту, показали, що знайдені алкани могли утворитися з карбонових кислот під час нагрівання. І хоча на Землі карбонові кислоти є важливою складовою живих клітин, вчені не можуть точно сказати, внаслідок якого процесу вони утворилися в минулому.

Також науковці зазначають, що у зразку могли бути й більші алкани, але інструменти SAM не можуть їх зафіксувати. Тому дослідники чекають на місію, що доставить зразки марсіанського ґрунту на Землю, де їх можна буде дослідити ретельніше. Однак виявлення слідів жирних кислот вселяє надію, що органічні сполуки та потенційні рештки живих організмів на Марсі могли зберегтися навіть попри суворі умови на планеті.

Раніше на Марсі вже знаходили сліди інших органічних речовин — бензойної кислоти та азотовмісні молекули. А на Землі науковці підтвердили можливість виявлення органіки за методикою марсохода.