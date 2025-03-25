У Японії чоловіку призначили рекордну компенсацію — він помилково провів у камері смертників майже 50 років

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Kyodo News

Суд у Японії присудив рекордну компенсацію в 200 мільйонів єн (понад $1,4 мільйона) Івао Хакаматі — він помилково провів у камері смертників майже 50 років.

Про це пишуть японські мовник NHK і агентство Kyodo.

Івао Хакамата працював на заводі з виробництва пасти місо. У 1966 році його визнали винним у вбивстві свого боса, його дружини та їхніх двох дітей-підлітків. На допиті Хакамата визнав провину, але потім заявив, що поліція погрожувала та катувала його. Через два роки його засудили до вищої міри покарання — смертної кари.

Івао Хакамата професійно займався боксом, 1957 рік.

Основним доказом проти Хакамати був закривавлений одяг, знайдений в резервуарі з місо невдовзі після того, як знайшли тіла. Протягом багатьох років адвокати Хакамати стверджували, що ДНК, вилучена з одягу, не збігається з ДНК їхнього підзахисного. Адвокати також припускали, що поліція могла сфабрикувати докази.

Але справу почали переглядати лише у 2014 році — і за підсумком Хакамату звільнили з вʼязниці, поки триває суд. Восени 2024 року його виправдали — тоді йому було 89 років.

Івао Хакамата в жовтні 2024 року, після свого виправдання. Kyodo News

У січні 2025 року адвокати Хакамати подали до суду прохання про компенсацію. За японськими законами засуджений, якого виправдали, має право на компенсацію до 12,5 тисячі єн за кожен день, проведений під вартою. Враховуючи моральну та фізичну шкоду, якої зазнав Хакамата, йому призначили максимальну суму компенсації у понад $1,4 мільйона. Це, ймовірно, найвища компенсація за кримінальне переслідування, яку коли-небудь виплачували в Японії.

Хакамату внесли в Книгу рекордів Гіннесса як людину, яка провела в камері смертників в очікуванні виконання вироку найтриваліший час.