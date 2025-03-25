Очільник Пентагону заперечує, що в чаті з головредом The Atlantic обговорювали удари по Ємену

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що в загальному чаті, куди випадково додали головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга, не обговорювали плани ударів по єменських хуситах після того, як дізналися про цей інцидент.

Про це передає The Hill.

«Ніхто не писав текстових повідомлень про військові плани, і це все, що я маю про це сказати», — наголосив Гегсет біля літака на Гаваях, коли його запитали про доступ Голдберга до чату.

Гегсет також назвав Голдберга «брехливим і дуже дискредитованим, так званим журналістом, який знову і знову займався розповсюдженням містифікацій».

Джеффрі Голдберга додав до чату в месенджері Signal акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. У чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національнї розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Там високопосадовці обговорювали майбутню атаку на хуситів у Ємені. Серед повідомлень — інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.