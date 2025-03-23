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США проситимуть Росію повернути українських дітей «як захід для зміцнення довіри».

Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц в інтервʼю CBS News.

Ведуча телеканалу запитала Волтца, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених Росією українських дітей.

Той відповів, що державний секретар Марк Рубіо проводить перевірку всіх цих програм і що він не може говорити саме про цю програму.

«Президент Трамп говорив з обома лідерами [України та Росії] про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися полоненими, близько 200, одразу після їхніх дзвінків. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Тож це, звичайно, перш за все, заходи для зміцнення довіри», — сказав він.

На уточнююче питання, чи просять США повернути українських дітей «як захід для зміцнення довіри», Волтц сказав: «Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це один з них».