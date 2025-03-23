Премʼєр Канади оголосив про розпуск парламенту

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Премʼєр Канади Марк Карні оголосив про розпуск парламенту й нові вибори 28 квітня.

З відповідним проханням Карні вже звернувся до генерал-губернатора.

«Ми повинні побудувати найсильнішу економіку в G7. Нам потрібно розібратися з тарифами президента Трампа. Канадійці заслуговують на вибір того, хто має очолити ці зусилля для нашої країни», — написав він.

Як зазначає The Washington Post, за законом вибори мали відбутися до 20 жовтня, але премʼєр-міністр може вимагати розпуску парламенту в будь-який час.

Карні, який офіційно став премʼєром Канади 14 березня, змагатиметься на виборах з лідером Консервативної партії Пʼєром Пуатьє, 45-річним популістом, який донедавна впевнено лідирував в опитуваннях.

Виборча кампанія відбувається після внутрішньополітичних потрясінь у Канаді. У січні Джастін Трюдо, чиї рейтинги давно падали, оголосив, що піде у відставку з поста лідера лібералів і прем’єр-міністра — це сталось на тлі невдоволення партії відставкою віцепрем’єрки та міністерка фінансів Христі Фріланд, яка звільнилась через суперечки з Трюдо.

Вибори також проходитимуть на тлі погіршення стосунків Канади зі Сполученими Штатами, коли країни вводять одна проти одної мита.