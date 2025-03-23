Мера Стамбулу відсторонили від посади після арешту

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Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що мера Стамбулу Екрема Імамоглу відсторонили від виконання обов’язків після арешту за звинуваченням у хабарництві.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Також відсторонили двох інших мерів районів провінції Стамбул – Бейликдюзю и Шишлі.

Імамоглу затримали 19 березня. Йому закидали керівництво злочинною організацією та членство в ній, вимагання, хабарництво та фальсифікацію результатів тендеру.

Арешт Імамоглу стався на тлі масових протестів його прихильників, що ось уже кілька днів тривають по всій Туреччині. Увечері 22 березня по всій Туреччині затримали понад 300 людей.

Хто такий Екрем Імамоглу

Імамоглу — один із лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування своєї кандидатури на виборах президента.

Імамоглу двічі обирали мером Стамбулу — у 2019 та 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках і неодноразово казав: «Хто володіє Стамбулом — володіє всією Туреччиною».