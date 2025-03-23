У Туреччині заарештували мера Стамбулу — головного опонента президента Ердогана

Новини

У Туреччині суд заарештував мера Стамбулу Екрема Імамоглу — головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана. Його звинувачують у хабарництві та пособництві терористичній організації.

Про це повідомила турецька газета Milliyet.

Під час затримання Імамоглу закидали керівництво злочинною організацією та членство в ній, вимагання, хабарництво та фальсифікацію результатів тендера.

Арешт Імамоглу стався на тлі масових протестів його прихильників, що ось уже кілька днів тривають по всій Туреччині. Увечері 22 березня по всій Туреччині затримали понад 300 людей.

Імамоглу — один із лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак кілька днів тому диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висунення своєї кандидатури на виборах президента.

Імамоглу двічі обирали мером Стамбулу — у 2019 та 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках й неодноразово казав: «Хто володіє Стамбулом — володіє усією Туреччиною».