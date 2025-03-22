Литва планує замінувати кордон з РФ і Білоруссю
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Литва розглядає можливість замінувати кордон з Росією та Білоруссю. Плани обговорили з представниками Польщі та Фінляндії.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Литви.
Очільниця відомства Довіле Шакалієне розповіла, що спільно з міністрами оборони Польщі та Фінляндії вони обговорили обʼєднання «Східного щита» та Балтійської лінії оборони. Також йшлося про участь Фінляндії у розробці єдиного плану посилення охорони кордону.
Протягом трьох місяців Шакалієне провела зустрічі з міністрами оборони 24 держав і взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах. Там велися дискусії про оновлення та розширення контрмобільності.
«За прикладом Польщі північно-східний фланговий вал може бути укріплений кількома шарами фортифікаційних споруд, включно, але не обмежуючись, з протипіхотними й протитанковими мінами. Регіональні партнери мають намір шукати фінансування з боку ЄС для цього», — додають у заяві литовського відомства.
- У січні 2024 року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з Росією, щоб «стримати, а в разі потреби й захиститися від військової загрози».
- У серпні того ж року Литва почала будувати військову базу поблизу столиці Литви Вільнюсу та за 20 кілометрів від кордону Білорусі, яка є союзницею Росії.