ЄС виділяє €10 мільйонів для незалежних медіа в Україні

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Європейський Союз виділить €10 мільйонів допомоги для незалежних медіа в Україні.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Укрінформ.

Обговорення щодо виділення €7 мільйонів із цієї суми зараз тривають і найближчим часом вже має бути рішення.

Матернова розповіла, що €2 мільйони підуть для «Репортерів без кордонів», зокрема на субсидування невеликих медіа та підтримку продакшну для журналістів під загрозою. Ще €3 мільйони направлять до Internews для Фонду розвитку медіа для субгранту, €1 мільйон — Інституту масової інформації із субгрантом для малих і середніх медіа, а також €1 млн на кілька інших менших проєктів, зокрема Black Sea Foundation, Docudays і Culture vs War.

На решту €3 мільйони ЄС оголосить конкурс спеціально для регіональних медіа та незалежних журналістів.

За її словами, з 2017 року ЄС надав понад €100 мільйонів незалежним медіа через різні ініціативи, контракти, субгранти та партнерів.

Матернова додала, що з лютого 2022 року ЄС виділив €37 млн ​​для незалежних медіа в Україні, зокрема для «Суспільного», яке загалом отримало понад €16 млн.

Крім того, ЄС має поточні проєкти майже на €20 мільйонів, за якими тривають конкурси заявок щодо прямої підтримки середніх і малих медіа та сприяння вільним незалежним медіа — з них €8 мільйонів уже використано, зазначила вона.

Також працює проєкт для незалежних медіа вартістю €1 млн, спрямований на тренінги в небезпечному середовищі, та низка інших ініціатив.