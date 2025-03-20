Путін наказав громадянам України в Росії «врегулювати своє правове становище» або виїхати. Це стосується й окупованих територій

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Путін підписав указ, яким зобовʼязує громадян України в Росії, які не мають законних підстав перебувати на території РФ, виїхати з країни або до 10 вересня «врегулювати своє правове становище», тобто отримати російський паспорт. Це стосується й окупованих територій, які Москва визнає територією Росії.

Документ опублікували на порталі правової інформації РФ.

У ньому також йдеться, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, повинні пройти медичний огляд для підтвердження відсутності інфекційних захворювань та факту вживання наркотиків.

Путін доручив Міністерству внутрішніх справ РФ не притягувати до адміністративної відповідальності громадян України за «порушення режиму перебування», якщо вони звернулися до територіальних органів відомства для «врегулювання свого правового положення» і до набрання чинності указом здали відбитки пальців та сфотографувалися.

У липні 2022 року Путін видав указ, який розповсюджує можливість спрощеного отримання російського громадянства для громадян України. До того він спростив цю процедуру для українців з окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.