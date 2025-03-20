Папа Римський іде на поправку — більше не потребує штучної вентиляції легень вночі

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Стан здоров’я Папи Римського Франциска покращився, він більше не потребує штучної вентиляції легень уночі.

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

Крім того, вдень понтифік менше потребує високопотокової кисневої терапії. Моторна й респіраторна фізіотерапії також дають прогрес, кажуть його представники.

На думку лікарів, легеневі інфекції Папи вдалося взяти під контроль, хоч і не усунути повністю. Результати клінічних аналізів у межах норми, гарячки немає. Папа Франциск лікується, молиться і виконує «деяку роботу», кажуть у Ватикані.

Оскільки стан понтифіка стабілізувався, наступного разу про його здоров’я інформуватимуть не раніше наступного тижня.