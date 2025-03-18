Трамп позбавив дітей Байдена державної охорони
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент США Дональд Трамп позбавив дітей свого попередника Джо Байдена охорони Секретної служби.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп стверджує, що Хантера Байдена начебто захищають 18 працівників Секретної служби.
«Зараз він [Хантер] відпочиває в Південній Африці, де права людини ставляться під сумнів, і не дивно, що саме в цій країні. Через це Південну Африку було вилучено з нашого списку країн, які отримують економічну та фінансову допомогу», — написав Трамп.
Американський президент оголосив, що віднині Хантер Байден більше не матиме захисту Секретної служби. Так само Ешлі Байден, яка начебто мала 13 агентів.
Заява Трампа пролунала за кілька годин після того, як репортер запитав у нього про деталі охорони Хантера Байдена агентами Секретної служби, пише Reuters. Президент відповів, що не знає про це, але вивчить це питання.
- У грудні 2024 року Байден помилував свого сина Хантера одразу у двох кримінальних справах. Йому мали винести вирок у справах про незаконне зберігання зброї та ухилення від сплати податків.
- У січні 2025 року Байден своїм останнім рішенням на посаді президента США превентивно помилував членів своєї родини. Він пояснював це тим, що побоюється політичного переслідування його родини.