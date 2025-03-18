Військові 18—24 років зможуть вчитися в університетах без перерви в службі

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Військовослужбовці 18—24 років зможуть здобути вищу освіту, не перериваючи службу.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18—24 років навчатися у закладах вищої освіти. Для цього треба отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюють наказом по військовій частині.

Це особливо важливо для тих, хто підписує військовий контракт за проєктом «Контракт 18—24». Так військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися.

Цей проєкт уже схвалив уряд України, тож незабаром його направлять на підпис президенту.

Контракт «18—24»

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. За цим контрактом вони можуть займати лише бойові посади.

Основні умови — демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік. За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.

Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.