Інститут миру США звинувачує DOGE у проникненні в їхню штаб-квартиру

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Співробітники Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), очолюваного американським мільярдером Ілоном Маском, увірвалися в штаб-квартиру Інституту миру США. На місце викликали поліцію.

Про це передає Bloomberg.

Більшу частину минулого року Інститут миру США очолював Джордж Муз — колишній посол і помічник держсекретаря. Інститут стверджує, що він не державна установа, а незалежна неприбуткова організація, яка отримує державне фінансування безпосередньо від Конгресу США.

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення Інституту миру США та кількох інших організацій до «мінімального рівня присутності та функціонування, передбаченого законом».

Згодом до штаб-квартири навідалися співробітники DOGE, які стежили за скороченнями. Минулого тижня їх вигнали з Інституту миру. Через це адміністрація Трампа звільнила призначену президентом і затверджену Сенатом раду, залишивши лише міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо та президента Університету національної оборони Пітера Гарвіна членами з правом голосу.

Троє вищезгаданих чиновників спробували замінити Джорджа Муза на посаді виконувача обовʼязків президента іншим чиновником, Кеннетом Джексоном. Чи законно це було — не зрозуміло, адже існують спеціальні законодавчі вимоги стосовно звільнення членів правління та конституції правління. У Білому домі заявили, що рішення трьох членів ради було достатньо для звільнення Муза. DOGE звинуватив останнього в незаконних діях.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі назвала Муза «кар’єрним бюрократом, який хоче бути непідзвітним американському народу».

Джордж Муз натомість звинуватив співробітників DOGE у незаконному проникненні в будівлю. Через це працівники Інституту зверталися до правоохоронців.