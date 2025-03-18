У Запоріжжі правоохоронці затримали місцевого — його підозрюють у виготовленні вибухівки для терактів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Запоріжжя, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для терактів у місті.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці називають затриманого агентом російської воєнної розвідки і наркозалежним. За матеріалами справи, чоловік погодився на співпрацю з росіянами в обмін на обіцянку «легких грошей».
Його основне завдання — виготовляти вибухівку й перевозити її в приховані схрони. Перед тим як перейти до цього, фігурант пройшов «тестову місію» — розклеював містом антиукраїнські листівки.
Слідчі також зʼясували, що підозрюваний «втемну» використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування.
Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді й обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
- Протягом останніх тижнів правоохоронці активно запобігають терактам у різних містах України. У Миколаєві затримали жінку, яка готувала подвійний теракт на замовлення РФ, а в Івано-Франківську росіяни підірвали своїх неповнолітніх агентів, які несли вибухівку до залізничного вокзалу.