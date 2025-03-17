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Снаряди до ППО і боєприпаси для танків. Німеччина передала Україні новий оборонний пакет допомоги

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування та інше.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.