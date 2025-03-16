У «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування

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Президент і головний виконавчий директор «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) Стівен Капус заявив, що для медіа скасували федеральну грантову угоду, яка фінансувала глобальні операції.

Відповідна заява зʼявилася на сторінці медіа.

Про припинення фінансування 15 березня повідомило Агентство глобальних медіа США, яке керувало RFE/RL.

«Розірвання грантової угоди «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» стало би величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» через 75 років. Перемога наших супротивників зробила би їх сильнішими, а Америку слабшою», — наголосив Капус.

За його словами, протягом всього свого існування «Радіо Свобода» мало двопартійну підтримку у США.

«Радіо Свобода» мовить понад 20 мовами. Його метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії. За словами Капуса, програми RFE/RL щотижня охоплюють майже 50 мільйонів людей у ​​23 країнах.

Що передувало

США припинили фінансування після того, як Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа (USAGM) та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Також стало відомо, що всіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал та генерального директора мовника Майкла Абрамовіца. Очільник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка наголосив, що українська редакція також призупинила мовлення — всіх працівників відправили в адміністративну відпустку. За словами Руслана Петрички, невідомо, що буде далі.

У Білому домі заявили, що тепер «платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди». Адміністрація Трампа опублікувала зауваження щодо роботи «Голосу Америки» — для більшості пунктів використали матеріали різних медіа, де йшлося нібито про порушення журналістських стандартів мовника. Ідеться про те, що «Голос Америки» критикували за «розповсюдження історій та відео, які виглядають надто сприятливими для ймовірного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена»; кілька репортерів «Голосу Америки» опублікували у своїх робочих акаунтах у Twitter (нині Х) дописи проти Трампа. Повний перелік аргументів можна прочитати тут.