Гендиректор «Голосу Америки» підтвердив, що всіх працівників відправили в адміністративну відпустку

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Весь персонал «Голосу Америки» — понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал — відправили в адміністративну відпустку.

Це підтвердив генеральний директор «Голосу Америки» Майкл Абрамовіц і наголосив, що його також відправили в адміністративну відпустку.

«Мене глибоко засмучує те, що вперше за 83 роки легендарний «Голос Америки» змушений замовкнути», — наголосив він.

Директор української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка наголосив, що українська редакція також призупинила мовлення — всіх працівників відправили в адміністративну відпустку.

За словами Руслана Петрички, невідомо, що буде далі. Він подякував за роботу колегам та зауважив: нещодавні опитування аудиторії показали, що 99% усіх, хто бачив новини від української редакції «Голосу Америки», довіряють цьому медіа.

Цей сталося після того, як Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа (USAGM) та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Reuters зазначає, що Трамп, який конфліктував з «Голосом Америки» під час свого першого терміну, хотів, аби під час його другого терміну телерадіомережу очолила Карі Лейк — його соратниця та колишня ведуча новин, яка часто звинувачувала провідні медіа в упередженості до Трампа. Про це він заявив ще до інавгурації.

Тоді деякі журналісти «Голосу Америки» висловили стурбованість цією ідеєю, тому що Лейк часто критикує медіа й заперечувала результати попередніх виборів. Наприкінці лютого USAGM оголосило, що Лейк доєднається до агентства як спеціальна радниця.

Її призначення на посаду директорки «Голосу Америки» сповільнилося, оскільки кандидат Трампа на посаду голови USAGM — консервативний політичний активіст і письменник Л. Брент Бозелл III — все ще очікує на слухання в Сенаті щодо затвердження його кандидатури.

Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи $1 мільярд на рік грошей платників податків США». Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного, правдивого висвітлення новин.

Під час свого першого президентського терміну Трамп був у конфлікті з «Голосом Америки» і звинуватив організацію в посиленні китайської пропаганди — після того, як та показала фрагмент світлового шоу з нагоди повторного відкриття Уханю — міста, з якого почалась пандемія коронавірусу.



