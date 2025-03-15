AP: США та Ізраїль хочуть перемістити до Африки палестинців із Гази

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США та Ізраїль звернулися до урядовців східноафриканських країн, щоб обговорити використання їхніх територій як потенційних пунктів призначення для переміщення палестинців, виселених із сектора Газа, згідно із запропонованим президентом Дональдом Трампом післявоєнним планом.

Про це повідомили американські та ізраїльські чиновники в інтервʼю агентству Associated Press.

За планом Трампа понад два мільйони жителів сектора Гази назавжди переселять в інше місце. На початку лютого він сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Однак цю ініціативу американського президента розкритикували лідери багатьох країн світу.

Як пише AP, ідея масового переселення палестинців колись вважалася фантазією ультранаціоналістичних маргіналів Ізраїлю. Але після того, як Трамп представив цю ідею на зустрічі в Білому домі минулого місяця, премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав її як «сміливе бачення».

Палестинці в Газі відкинули цю пропозицію і відкидають заяви Ізраїлю про те, що виїзд буде добровільним. Арабські країни висловили рішучу незгоду і запропонували альтернативний план відновлення, який залишив би палестинців на місці. Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців може бути потенційним воєнним злочином.

Тим не менш, Білий дім заявляє, що Трамп «дотримується свого бачення».

Джерела AP підтвердили контакти із Сомалі та Сомалілендом, а американці — із Суданом. Вони сказали, що неясно, наскільки просунулися ці зусилля і на якому рівні відбувалися дискусії.

Окрема робота США та Ізраїлю з трьома потенційними пунктами призначення почалася минулого місяця — через кілька днів після того, як Трамп представив план щодо Гази разом з Нетаньягу, кажуть співрозмовники агентства.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Третє звільнення заручників сторони провели 30 січня. Бойовики ХАМАС передали ізраїльській армії трьох громадян Ізраїлю та пʼятьох таїландців, а Ізраїль випустив 110 палестинських вʼязнів.