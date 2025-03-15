Axios: Болер відкликає свою кандидатуру на спецпредставника Трампа у справах заручників після перших перемовин із ХАМАС

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Адам Болер, який керував першими прямими переговорами з ХАМАС від імені президента США Дональда Трампа, відкликав свою кандидатуру на посаду спеціального представника президента у справах заручників.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Високопосадовець з адміністрації Трампа сказав, що цей крок планували протягом двох тижнів. Його мета — перемістити Болера на іншу посаду представника президента, але з розширеними повноваженнями.

Адам Болер став першим американським посадовцем, який безпосередньо зустрічався з представниками ХАМАС, після чого опинився в центрі медійної й політичної бурі.

Переговори з ХАМАС схвалив сам президента США Трамп, однак деякі республіканці в Сенаті розгнівалися через це. Вони приватно висловили своє обурення Білому дому.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Болер продовжить працювати як спеціальний урядовий службовець і зосередиться на переговорах про заручників.

«Адам відіграв вирішальну роль у переговорах про повернення Марка Фогеля з Росії. Він продовжить цю важливу роботу, щоб повертати незаконно затриманих людей з всього світу додому», — додала вона.